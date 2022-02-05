Латыпов проиграл золото и серебро Олимпиады в финишном створе

Из-за тяжелых погодных условий — в первую очередь порывистого ветра — ни для одной из команд гонка не обошлась без срывов. Все лидеры без исключения уходили на штрафные круги: норвежцев подвела Тириль Экхофф, французов — Эмиль Жаклен, у россиян на штрафной круг зашла Кристина Резцова. Но меньше всего повезло командам Германии и Украины, которые из-за неудачной стрельбы уже на первом этапе вычеркнули себя из претендентов на награды.

Решающим для судьбы медалей оказался третий этап, когда россиянину Александру Логинову удалось перевернуть гонку и вывести свою команду в лидеры. Эдуард Латыпов, бежавший за команду ROC на заключительном этапе и получивший 20-секундное преимущество перед оппонентами, отлично справился со стрельбой, но в финишном створе не сумел одолеть ни Йоханнеса Бё, который продемонстрировал блестящую спринтерскую скорость, ни Кантена Фийона-Майе.

У Франции — серебро, у команды ROC — бронза. Сборная Италии, лидировавшая половину дистанции, заняла лишь 9-е место. Эстонский квартет после удачного начала сбавил обороты и в итоге показал 16-е время.

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До гонки

Эстонию в этом виде программы представят Регина Ойя, Туули Томмингас, Рене Цахкна и Кристо Сиймер.

Главными фаворитами соревнований считаются россияне (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов), французы (Швелье-Буше, Симон, Жакелен и Фийон-Майе), а также норвежцы, выставившие свой сильнейший состав (Ройсланд, Экхофф, братья Бё).

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