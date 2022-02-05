Prisma снизила цену на экспресс-тесты до самой низкой на рынке

”На фоне общих новостей о повышении цен мы хотим внести свой вклад в то, чтобы клиенты не тратили слишком много средств из своего семейного бюджета на экспресс-тесты как неизбежную часть их текущей потребительской корзины. Для нас это часть ответственного предпринимательства — поддерживать цены на товары семейной потребительской корзины на таком уровне, чтобы людям не приходилось отказываться от полноценных продуктов питания в пользу других расходов”, — сообщил региональный руководитель Prisma Peremarket в Эстонии Теэму Кильпия.

По его словам, в настоящее время экспресс-тесты являются наиболее покупаемыми продуктами в категории товаров для здоровья.

”Распространение вируса сейчас настолько широко, что, наряду со всеми другими мерами предосторожности, тестирование стало неизбежным во многих случаях — мы со своей стороны помогаем с ценообразованием, чтобы вместе мы смогли преодолеть этот вирусный период”, — сказал Кильпия.

Недорогие экспресс-тесты предназначены для домашнего выявления антигена Covid-19 назальным методом. В магазинах материнской компании Prisma, S-Group, в Финляндии эти же тесты можно приобрести по еще более низкой цене, поскольку финское государство освободило экспресс-тесты от НДС.

Помимо экспресс-тестов, статистика покупок Prisma также демонстрирует большой интерес потребителей к одноразовым и многоразовым маскам и различным дезинфицирующим средствам. В магазинах Prisma среди покупателей снискали популярность маски типа FFP2 с новым дизайном, поступившие в продажу осенью прошлого года.