Luminor купил у Omniva и Inabnk компанию Maksekeskus(1)
Компания Luminor подписала соглашение о приобретении 99% акций компании Maksekeskus AS, ведущего поставщика платёжных решений для электронной коммерции в странах Балтии, у её нынешних владельцев Omniva, Inbank и Olsson & Nielsen Nordic. Сделка позволит банку увеличить свою долю на быстрорастущем рынке услуг электронной коммерции.
Maksekeskus предоставляет интернет-магазинам и их клиентам в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии безопасные и удобные платёжные решения и другие услуги электронной коммерции. Компания значительно выросла за последние годы под руководством исполнительного директора Арта Лукаса, и её услугами пользуются более 3000 активных продавцов в странах Балтии.
Компания Maksekeskus была основана в Эстонии в 2012 году компаниями Inbank и Olsson & Nielsen Nordic, и с тех пор является ведущим поставщиком платёжных решений в странах Балтии. Партнёрство с Luminor позволит компании быстрее расти на зарубежных рынках, главным образом благодаря сети и клиентской базе Luminor в Латвии и Литве. Maksekeskus продолжит свою деятельность как независимая компания, а Арт Лукас останется исполнительным директором.
Сделка должна быть одобрена Финансовой инспекцией и Департаментом конкуренции.
По словам генерального директора Luminor Петера Босека, сделка примечательна тем, что это — первое приобретение банка. "Приобретение компании Maksekeskus служит нашим стратегическим целям по дальнейшему росту, и поддерживает наши принципы ориентированности на клиента. Балтийские страны — один из самых динамичных рынков электронной коммерции в Европе, и после этой сделки мы сможем получить большую долю в этом быстро растущем и развивающемся секторе. Luminor имеет общебалтийский охват, и это будет способствовать расширению компании Maksekeskus в Латвии и Литве. Это также поможет увеличить долю банка в сегменте малых и средних предприятий Эстонии", — добавил Босек.
По словам председателя правления компании Omniva Марта Мяги, компания Maksekeskus была создана с целью укрепления электронной коммерции, и вся команда прилагала исключительные усилия для достижения этой цели. "В период стремительного роста электронной коммерции мы видим отличные перспективы развития Maksekeskus благодаря появлению нового акционера. Для Omniva продажа Maksekeskus означает возможность в большей мере сосредоточиться на своей основной деятельности по поддержке логистики электронной коммерции, а также увеличить свои сортировочные мощности и расширить сеть посылочных автоматов", — сказал Мяги.
Согласно исследованию, проведённому по заказу Luminor в сентябре 2021 года, около одной пятой опрошенных малых и средних предприятий планируют в ближайшие годы начать или увеличить своё присутствие в онлайн-торговле. Согласно опросу, на данный момент около 18% эстонских, 20% литовских и 27% латвийских предприятий хотят увеличить свои онлайн-продажи.
Руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге, сказал, что пандемия значительно ускорила развитие электронной коммерции, и многие компании уже адаптировали свою деятельность к поведению и потребностям потребителей. "В то же время наш опрос показывает, что многие малые и средние предприятия ещё не воспользовались этой возможностью и не присоединились к электронной коммерции. Решения компании Maksekeskus позволяют нам расширить спектр услуг, которые мы предлагаем нашим клиентам, чтобы поддержать их в этом важном шаге", — пояснил он.
Консультирование сделки Luminor по вопросам финансов, налогов и ИТ осуществлялось компанией Deloitte, по инвестиционно-банковским вопросам — фирмой Oaklins, и по юридическим вопросам — фирмой Sorainen. Финансовые консультации компании Maksekeskus и продающим акционерам предоставила фирма Superia, а фирма Cobalt — юридические консультации.