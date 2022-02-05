Luminor купил у Omniva и Inabnk компанию Maksekeskus

Maksekeskus предоставляет интернет-магазинам и их клиентам в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии безопасные и удобные платёжные решения и другие услуги электронной коммерции. Компания значительно выросла за последние годы под руководством исполнительного директора Арта Лукаса, и её услугами пользуются более 3000 активных продавцов в странах Балтии.

Компания Maksekeskus была основана в Эстонии в 2012 году компаниями Inbank и Olsson & Nielsen Nordic, и с тех пор является ведущим поставщиком платёжных решений в странах Балтии. Партнёрство с Luminor позволит компании быстрее расти на зарубежных рынках, главным образом благодаря сети и клиентской базе Luminor в Латвии и Литве. Maksekeskus продолжит свою деятельность как независимая компания, а Арт Лукас останется исполнительным директором.

Сделка должна быть одобрена Финансовой инспекцией и Департаментом конкуренции.

По словам генерального директора Luminor Петера Босека, сделка примечательна тем, что это — первое приобретение банка. "Приобретение компании Maksekeskus служит нашим стратегическим целям по дальнейшему росту, и поддерживает наши принципы ориентированности на клиента. Балтийские страны — один из самых динамичных рынков электронной коммерции в Европе, и после этой сделки мы сможем получить большую долю в этом быстро растущем и развивающемся секторе. Luminor имеет общебалтийский охват, и это будет способствовать расширению компании Maksekeskus в Латвии и Литве. Это также поможет увеличить долю банка в сегменте малых и средних предприятий Эстонии", — добавил Босек.