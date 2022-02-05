Благодаря Продуктовому банку нуждающиеся получили 2856 тонн спасенных продуктов

Чаще всего сеть магазинов Rimi жертвовала фрукты и овощи, за ними следовали хлеб и хлебобулочные изделия, а на третьем месте находились мясные продукты (колбаса, паштет и т.д.)

Продовольственный банк очень доволен увеличением количества пожертвованной еды, но, к сожалению, увеличилась и доля нуждающихся. ”Из-за коронакризиса число нуждающихся значительно увеличилось, а в некоторых уездах оно удвоится по сравнению с прошлым годом”, — объясняет Пиет Борефийн, исполнительный директор Продуктового банка.

Конечно, увеличение числа нуждающихся также требует большего объема продуктов. ”Сотрудничество с Rimi было превосходным, и вместе мы ищем новые способы сокращения пищевых отходов и увеличения доли пожертвований”, — добавляет Пиет Борефийн.

В 2021 году Продуктовый банк и Rimi провели несколько успешных экспериментов. Одним из новаторских способов пожертвования продуктов питания является глубокая заморозка продуктов в магазинах. До сих пор процесс пожертвования свежих продуктов был затруднен, потому что скоропортящиеся продукты добровольцы Продуктового банка не успевали распределить между нуждающимися в сжатые сроки. Под руководством Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Rimi разработала метод заморозки свежих продуктов, который продлевает срок их хранения на несколько месяцев. Таким способом, компания Rimi пожертвовала 516 кг молочных и мясных продуктов в Продуктовый банк, и все больше и больше магазинов из сети Rimi подают заявки для получение разрешения на данный вид деятельности, что дает надежду на увеличение количества пожертвований.

Кроме того, в Вырумаа стартовал проект, в котором участвуют три стороны: активные местные жители, Продовольственный банк и Rimi. В результате сотрудничества расширится круг получателей пожертвований, Продуктовый банк получит больше волонтеров, количество испорченных продуктов в Rimi уменьшится, а доля пожертвований увеличится.