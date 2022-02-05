Благодаря Продуктовому банку нуждающиеся получили 2856 тонн спасенных продуктов
В 2021 году Продуктовый банк распределил между нуждающимися 2856 тонн продуктов, которые были спасены от утилизации. По сравнению с прошлым годом объем пожертвованных продуктов вырос на 1000 тонн. В среднем еженедельно помощь получали 13654 человек, что на 38% больше чем годом ранее. 43% от общего объема еды, пожертвованной Продуктовому банку, или 1240 тонн, составляли продукты из Rimi.
Чаще всего сеть магазинов Rimi жертвовала фрукты и овощи, за ними следовали хлеб и хлебобулочные изделия, а на третьем месте находились мясные продукты (колбаса, паштет и т.д.)
Продовольственный банк очень доволен увеличением количества пожертвованной еды, но, к сожалению, увеличилась и доля нуждающихся. ”Из-за коронакризиса число нуждающихся значительно увеличилось, а в некоторых уездах оно удвоится по сравнению с прошлым годом”, — объясняет Пиет Борефийн, исполнительный директор Продуктового банка.
Конечно, увеличение числа нуждающихся также требует большего объема продуктов. ”Сотрудничество с Rimi было превосходным, и вместе мы ищем новые способы сокращения пищевых отходов и увеличения доли пожертвований”, — добавляет Пиет Борефийн.
В 2021 году Продуктовый банк и Rimi провели несколько успешных экспериментов. Одним из новаторских способов пожертвования продуктов питания является глубокая заморозка продуктов в магазинах. До сих пор процесс пожертвования свежих продуктов был затруднен, потому что скоропортящиеся продукты добровольцы Продуктового банка не успевали распределить между нуждающимися в сжатые сроки. Под руководством Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Rimi разработала метод заморозки свежих продуктов, который продлевает срок их хранения на несколько месяцев. Таким способом, компания Rimi пожертвовала 516 кг молочных и мясных продуктов в Продуктовый банк, и все больше и больше магазинов из сети Rimi подают заявки для получение разрешения на данный вид деятельности, что дает надежду на увеличение количества пожертвований.
Кроме того, в Вырумаа стартовал проект, в котором участвуют три стороны: активные местные жители, Продовольственный банк и Rimi. В результате сотрудничества расширится круг получателей пожертвований, Продуктовый банк получит больше волонтеров, количество испорченных продуктов в Rimi уменьшится, а доля пожертвований увеличится.
Сокращение потерь продовольствия и помощь уязвимым группам населения являются важными задачами для Rimi. ”1240 тонн спасенных продуктов питания, переданных в качестве пожертвований Продовольственному банку в прошлом году, стали приятным сюрпризом и для нас. По сравнению с 2020 годом рост составил целых 60%. Мы ежедневно работаем над сохранением окружающей среды. Если результат положительно сказывается и на благотворительности, то мы радуемся от души”, — говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi.
Спасенная еда — это излишки пригодных для употребления продуктов питания, остающиеся в магазинах или у производителей. Например продукты, срок реализации которых приближается или уже прошел. Спасенные продукты питания ежедневно жертвуются крупными и мелкими продуктовыми магазинами, импортерами, производителями продуктов питания и фермерами с целью обеспечения нуждающихся через Продовольственный банк.