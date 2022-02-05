ФОТО и ВИДЕО | Американские истребители усилили оперативные силы авиабазы Эмари

Расширение мисси также затронуло Литву, к расположенным на авиабазе Шауляй истребителям F-16 ВВС Польши присоединились однотипные самолеты ВВС Дании. Союзники проводят совместные тренировки по перехвату воздушных целей и оказанию воздушной поддержки сухопутным силам.

«Наше присутствие говорит о приверженности НАТО и США, которые являются частью организации, делу обеспечения безопасности и суверенитета стран альянса. Оно также позволяет углубить взаимодействие между подразделениями Бельгии, Эстонии и США. Эстонская сторона оказалатеплый прием, до сих пор наша миссия проходила отлично», – отметил командир американского подразделения подполковник Тэйлор Гиффорд.

Командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рауно Сирк в свою очередь отметил, что переброска американских истребителей в Эстонию является символичным шагом для НАТО. «Это показывает, что мы серьезно относимся к сложившейся обстановке», – уточнил он.

Истребители F-15E относятся к 336-й эскадрилье 4-й оперативной группы базы ВВС США Сеймур Джонсон в штате Северная Каролина, однаков Эстонию они прилетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании – их временно придали к расположенному там 48-е истребительнуму крылу.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.