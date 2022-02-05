ФОТО | Пирита ищет туалеты, подходящие для установки на природе

”Активный пляжный период начинается в Пирита 1 мая, и к этому времени должны быть готовы к эксплуатации помещения общественного туалета. Автор предложения обязан установить в пляжной зоне четыре санитарных контейнера: один с туалетными помещениями для мужчин и женщин и три, в которых предусмотрены туалеты для мужчин, женщин, оборудованные приспособлениями для инвалидов туалеты, а также помещение для дежурного”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он добавил, что в контейнерах должны быть освещение и вентиляция, а также возможность вымыть руки теплой водой. С внешней стороны контейнера должен быть уличный душ и кран для мытья ног. Автор предложения должен при необходимости построить платформы и пандусы для доступа в инвалидной коляске.

Старейшина Пирита подчеркнул, что устанавливаемые санитарные контейнеры должны вписываться в окружающую среду. ”Контейнеры должны быть покрыты устойчивым к воздействиям климата покрытием с изображением вписывающегося в прибрежный лес Пирита природного пейзажа. Оформление необходимо перед установкой согласовать с управой района”, — отметил Лийнат.

Санитарные контейнеры будут находиться в пользовании посетителей пляжной зоны с 1 мая по 30 сентября.

Управа Пирита ждет предложений в электронной среде госзакупок до 9 часов 17 февраля. Больше информации на сайте.