Кадри Симсон от имени ЕС призвала Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Евросоюз приветствовал бы увеличение поставок природного газа в Европу Азербайджана до 10 миллиардов кубометров в год, заявила в пятницу, 4 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи в Баку с президентом Ильхамом Алиевым. По ее словам, у ЕС "тесные отношения" с Азербайджаном, который является "надежным поставщиком энергии". "Увеличение поставок газа из Азербайджана важно на фоне перебоев и растущих цен на энергетическом рынке", — подчеркнула еврокомиссар на пресс-конференции.

Как замелил Ильхам Алиев, Азербайджан в прошлом году экспортировал в общей сложности 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров — Италия. Кроме того, по словам президента, азербайджанский газ получают также Болгария и Греция. До встречи с Симсон Алиев анонсировал "новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики".

Из-за напряженных отношений с Россией в связи с кризисом вокруг Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден объявили о намерении совместно найти дополнительные источники для снабжения Европы природным газом. Наблюдатели опасаются, что Москва может использовать поставки голубого топлива для оказания давления на страны ЕС, в которых газ из РФ составляет около 40 процентов потребления.