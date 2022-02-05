Материнская компания ПБК признана виновной в нарушении санкций: с эстонского бизнесмена взыскали рекордный штраф

Солодов и Мерима признаны виновными и оштрафованы на 25 000 евро каждый.

Суд также постановил применить принудительную меру - конфискацию имущества - к BMA, чьи дочерние компании в странах Балтии транслируют "Первый Балтийский канал+" (ПБК+) и другие телеканалы. Она будет применена к арестованным финансовым средствам компании в размере 3 189 698 евро.

Суд также применит принудительную меру - взыскание 25 000 евро - к зарегистрированной в Великобритании компании Baltic Media Alliance Ltd, которая сейчас переименована в Renevo Media Ltd.

Прокуратура ранее сообщила в пресс-релизе, что, согласно предъявленному обвинению, оба лица в пользу двух юридических лиц на основании договоров о сотрудничестве обеспечили финансирование лицу, включенному в санкционный список ЕС.

Агентству ЛЕТА известно, что этим лицом является совладелец и председатель правления банка "Россия", приближенный к президенту России Владимиру Путину Юрий Ковальчук, который в 2014 году попал в санкционный список ЕС и США за участие в агрессии России против Украины.

В 2019 году Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил распространение в Латвии девяти российских телепрограмм, реальным бенефициаром которых является Ковальчук.