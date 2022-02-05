Цены на нефть поднялись до семилетнего максимума

Рост мировых цен на нефть ускорился в пятницу до 1%, при этом цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 7 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,02%, до 92,04 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 91,27 доллара.