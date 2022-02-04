Названы сроки прибытия в Эстонию дополнительного воинского контингента Великобритании. Надолго?

"По нашему плану, первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии", — сказал посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.

На вопрос о том, как долго дополнительный контингент пробудет в Эстонии, британский дипломат ответил так:

"Об этом не сообщается, это зависит об обстоятельств. Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения".

В настоящее время в восточноевропейских странах НАТО находится более тысячи британских военнослужащих — 900 в Эстонии и 150 — в Польше.

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