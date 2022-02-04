Новости Эстонии
04.02.2022, 21:32

В полиции и армии не спешат отказываться от требования к сотрудникам вакцинироваться

 
Мари Ээсмаа
ФОТО: Силы обороны Эстонии

Министр внутренних дел Кристьян Яани направил в подведомственные министерству подразделения (Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Центр тревоги и т.д.) письмо, в котором просит пересмотреть анализ рисков рабочей среды и, при неообходимости, отменить требование о вакцинации. В Департаменте полиции и погранохраны (PPA), а также в Силах обороны отменять требование не спешат.

Яани подчеркнул, что он сделал предложение не отказаться от требования вакцинироваться, а о том, чтобы руководители ведомств обновили бы анализы рисков. По его мнению, нужно найти дополнительные меры обеспечения в организациях эпидемической безопасности, так как только лишь вакцинации для этого недостаточно.

RusDelfi
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