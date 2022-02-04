В полиции и армии не спешат отказываться от требования к сотрудникам вакцинироваться

Яани подчеркнул, что он сделал предложение не отказаться от требования вакцинироваться, а о том, чтобы руководители ведомств обновили бы анализы рисков. По его мнению, нужно найти дополнительные меры обеспечения в организациях эпидемической безопасности, так как только лишь вакцинации для этого недостаточно.