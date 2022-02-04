04.02.2022, 21:32
В полиции и армии не спешат отказываться от требования к сотрудникам вакцинироваться
ФОТО: Силы обороны Эстонии
Министр внутренних дел Кристьян Яани направил в подведомственные министерству подразделения (Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Центр тревоги и т.д.) письмо, в котором просит пересмотреть анализ рисков рабочей среды и, при неообходимости, отменить требование о вакцинации. В Департаменте полиции и погранохраны (PPA), а также в Силах обороны отменять требование не спешат.