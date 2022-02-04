Эстония пожертвует неиспользованные вакцины AstraZeneca Украине и Африке
Партии вакцин AstraZeneca, которая больше не используется в Эстонии, и Janssen, которая не подходит для ревакцинации, наша страна безвозмездно поставит в страны и регионы, испытывающие дефицит вакцин.
"Эстония пожертвует свои вакцины через систему Covax Facility, которая призвана помочь снизить неравенство и обеспечить лучшую доступность вакцин во всем мире. В общей сложности правительство Эстонии приняло решение поставить через Covax нуждающимся странам 1 126 000 доз вакцин, в том числе 982 000 доз AstraZeneca и 144 000 доз Janssen. 456 000 доз уже было доставлено адресатам", — сказала представитель Министерства социальных дел Кадри Хансалу.
Как напоминает rus.err, большая часть пожертвованных Эстонией доз была отправлена в африканские страны. На Украину в июле прошлого года Эстония отправила на двусторонней основе 52 800 доз препарата AstraZeneca.