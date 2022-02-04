Эстония пожертвует неиспользованные вакцины AstraZeneca Украине и Африке

"Эстония пожертвует свои вакцины через систему Covax Facility, которая призвана помочь снизить неравенство и обеспечить лучшую доступность вакцин во всем мире. В общей сложности правительство Эстонии приняло решение поставить через Covax нуждающимся странам 1 126 000 доз вакцин, в том числе 982 000 доз AstraZeneca и 144 000 доз Janssen. 456 000 доз уже было доставлено адресатам", — сказала представитель Министерства социальных дел Кадри Хансалу.