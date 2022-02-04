Немецкое СМИ: Кая Каллас рассматривается на должность генсека НАТО

Крупнейшее немецкое информационное агентство dpa, сообщая о новой должности Столтенберга, привело также пять имен тех, кто, по их мнению, мог бы стать кандидатом на пост генсека НАТО: бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рутте, бывшая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Видимо, мое имя попало в список по ошибке", — прокомментировала сама Каллас Delfi.

В последнее время она активно выступала на влиятельных международных каналах, сем привлекла много похвалы в свою сторону. Например, в понедельник она дала большое интервью американской газете Washington Post.

При этом Каллас не единственная эстонка, о чей кандидатуре шла речь в связи с постом генсека НАТО. В июне прошлого года Politico назвало одним из возможных последователей Столтенберга Керсти Кальюлайд, которая тогда была еще президентом Эстонии.

В обоих случаях неизвестно, является ли упоминание их кандидатур чем-то большим, чем просто спекуляцией. Есть несколько причин, почему маловероятно, что какой-либо гражданин Эстонии может стать генсеком НАТО.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. Сегодня правительство Норвегии назначило его руководителем Центрального банка страны, он займет этот пост после завершения работы в НАТО.

С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет. Это рекордный срок со времен Йозефа Лунса, который руководил НАТО 13 лет, с 1971 по 1984 год, отмечает РБК.

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