Немецкое СМИ: Кая Каллас рассматривается на должность генсека НАТО(66)
Занимающий должность генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг станет новым руководителем центрального банка Норвегии. Его срок на посту генсека закончится 30 сентября, поэтому необходимо найти ему замену.
Крупнейшее немецкое информационное агентство dpa, сообщая о новой должности Столтенберга, привело также пять имен тех, кто, по их мнению, мог бы стать кандидатом на пост генсека НАТО: бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рутте, бывшая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Видимо, мое имя попало в список по ошибке", — прокомментировала сама Каллас Delfi.
В последнее время она активно выступала на влиятельных международных каналах, сем привлекла много похвалы в свою сторону. Например, в понедельник она дала большое интервью американской газете Washington Post.
При этом Каллас не единственная эстонка, о чей кандидатуре шла речь в связи с постом генсека НАТО. В июне прошлого года Politico назвало одним из возможных последователей Столтенберга Керсти Кальюлайд, которая тогда была еще президентом Эстонии.
В обоих случаях неизвестно, является ли упоминание их кандидатур чем-то большим, чем просто спекуляцией. Есть несколько причин, почему маловероятно, что какой-либо гражданин Эстонии может стать генсеком НАТО.
Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. Сегодня правительство Норвегии назначило его руководителем Центрального банка страны, он займет этот пост после завершения работы в НАТО.
С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет. Это рекордный срок со времен Йозефа Лунса, который руководил НАТО 13 лет, с 1971 по 1984 год, отмечает РБК.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.