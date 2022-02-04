Динамика инфляции в еврозоне: Эстония входит в число стран-пессимистов

Хотя ЕЦБ считает, что инфляция останется на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, в конце этого года прогнозируется её замедление. Однако в отношении среднесрочных перспектив всё ещё существует неопределённость. В любом случае, Лагард подтвердила, что члены Совета управляющих разделяют озабоченность по поводу влияния инфляции.

Текущий прогноз, завершённый в декабре, предполагает, что инфляция в еврозоне будет немного ниже 2% уже к концу этого года и 1,8% в следующем году. Чтобы объяснить прогноз инфляции, следует добавить, что все центральные банки еврозоны тогда прогнозировали замедление инфляции. Восемь государств—членов, включая Эстонию, ожидали, что инфляция в следующем году останется выше 2%, в то время как остальные государства-члены ожидали, что инфляция упадёт ниже 2%, т. е. ниже целевого уровня инфляции центрального банка. Swedbank также ожидает, что рост цен в еврозоне в следующем году замедлится.

С одной стороны, Лагард несколько раз говорила на пресс-конференции, что Совет управляющих сможет принять решение о следующих шагах денежно-кредитной политики в марте, но в то же время заявила, что процентные ставки могут начать повышаться вскоре после завершения скупки активов. Отвечая на вопрос о возможном повышении ставки, Лагард сказала, что "она никогда не даёт обещаний без условий", что было истолковано рынками как нежелание повышать ставку. Тем самым Лагард уступила ожиданиям рынка, чтобы не рисковать потерей доверия в ситуации, когда цены растут быстро, а центральный банк, похоже, не реагирует достаточно энергично. Хотя она сказала, что решения центрального банка по монетарной политике будут приниматься не поспешно, а постепенно, кажется нереальным, что процентные ставки обязательно будут повышены только после окончания выкупа активов. Нельзя исключать, что скупка активов останется в силе наряду с повышением ставок.