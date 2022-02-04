Динамика инфляции в еврозоне: Эстония входит в число стран-пессимистов(12)
Хотя ЕЦБ считает, что инфляция останется на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, в конце этого года прогнозируется её замедление. Однако в отношении среднесрочных перспектив всё ещё существует неопределённость. В любом случае, Лагард подтвердила, что члены Совета управляющих разделяют озабоченность по поводу влияния инфляции.
Текущий прогноз, завершённый в декабре, предполагает, что инфляция в еврозоне будет немного ниже 2% уже к концу этого года и 1,8% в следующем году. Чтобы объяснить прогноз инфляции, следует добавить, что все центральные банки еврозоны тогда прогнозировали замедление инфляции. Восемь государств—членов, включая Эстонию, ожидали, что инфляция в следующем году останется выше 2%, в то время как остальные государства-члены ожидали, что инфляция упадёт ниже 2%, т. е. ниже целевого уровня инфляции центрального банка. Swedbank также ожидает, что рост цен в еврозоне в следующем году замедлится.
С одной стороны, Лагард несколько раз говорила на пресс-конференции, что Совет управляющих сможет принять решение о следующих шагах денежно-кредитной политики в марте, но в то же время заявила, что процентные ставки могут начать повышаться вскоре после завершения скупки активов. Отвечая на вопрос о возможном повышении ставки, Лагард сказала, что "она никогда не даёт обещаний без условий", что было истолковано рынками как нежелание повышать ставку. Тем самым Лагард уступила ожиданиям рынка, чтобы не рисковать потерей доверия в ситуации, когда цены растут быстро, а центральный банк, похоже, не реагирует достаточно энергично. Хотя она сказала, что решения центрального банка по монетарной политике будут приниматься не поспешно, а постепенно, кажется нереальным, что процентные ставки обязательно будут повышены только после окончания выкупа активов. Нельзя исключать, что скупка активов останется в силе наряду с повышением ставок.
В любом случае, рынки быстро отреагировали на то, что было сказано на пресс-конференции. Доходность государственных облигаций еврозоны выросла, евро укрепился по отношению к доллару, а рыночные ожидания в отношении ставки ЕЦБ по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,5%, выросли до -0,1% к концу этого года. Ожидается, что 3-месячная ставка Euribor также поднимется до нуля после предыдущего повышения. Если в начале недели всё ещё ожидалось, что она преодолеет нулевую отметку в марте следующего года, то теперь этот срок перенесён на конец этого года или сразу после него — на начало следующего года.
В последний раз ЕЦБ повышал ставку по депозитам весной 2011 года — более 10 лет назад. В январе этого года инфляция в еврозоне составила 5,1%, а базовая инфляция, т. е. инфляция без учёта цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь, — 2,3%, тогда как в то время инфляция в еврозоне составляла 2,8%, а базовая инфляция — 1,6%. В январе этого года, хотя инфляция в еврозоне немного выросла, базовая инфляция замедлилась. Это говорит о том, что без учёта цен на энергоносители и продукты питания ценовое давление в еврозоне даже ослабло. Хотя в настоящее время давление заработной платы на цены в еврозоне остаётся скромным, следует отметить, что уровень безработицы упал до исторически очень низкого уровня, а рынок труда стал тесным, что может ускорить рост заработной платы в еврозоне.
Учитывая вышесказанное, мы пересматриваем наш прогноз повышения ставки ЕЦБ и ожидаем, что депозитная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов в марте следующего года. Мы не исключаем более раннюю дату. Хотя, на наш взгляд, нет никаких оснований для немедленного повышения ставки, обусловленного инфляцией. В то же время, вероятно, нет причин для ЕЦБ повышать ставки намного выше нуля. ЕЦБ может использовать текущую ситуацию для выхода из режима отрицательных процентных ставок. Если члены Совета управляющих действительно обеспокоены последствиями высокой инфляции для бизнеса и населения еврозоны, они должны также учитывать, что повышение процентных ставок будет для них дополнительными расходами. Повышение процентных ставок также ухудшит состояние государственных финансов ряда государств—членов с большими долгами.