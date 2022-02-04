Вчера под Таллинном были обстреляны из пневматического оружия окна школы

Как выяснилось, по окнам двух классов в школьном корпусе B выстрелили не менее 20 раз.

Как сообщила полиция председателю попечительского совета школы Антоону Ван Ренсу, окна были обстреляны пулями из пневматического оружия. Ущерб в данный момент еще подсчитывается.

"20 выстрелов пробили в окнах отверстия. Полиция зафиксировала случившееся, ведется расследования. В связи с этим очень тревожным случаем я обращаюсь к всем виймсисцам с просьбой. Все, кто заменил вечером или ночью 3 февраля что-то подозрительное в районе тропы здоровья Карулаугу, свяжитесь с полицией", — написал в социальных сетях Ван Ренс.

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