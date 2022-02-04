ФОТО И ВИДЕО | Из торгового центра T1 были эвакуированы посетители. Что случилось?

Как выяснилось, сигнал тревоги прозвучал из-за того, что загорелась посудомоечная машина в расположенном на четвертом этаже заведении общественного питания.

В 14.29 спасателям сообщили, что пожар смогли взять под контроль первичнымипротивопожарными средствами.

В 14.46 пожар в ресторане был ликвидирован и люди смогли вернуться обратно в торговый центр.

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