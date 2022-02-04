04.02.2022, 15:45
ФОТО И ВИДЕО | Из торгового центра T1 были эвакуированы посетители. Что случилось?(9)
Сообщение о пожаре в столичном торгово-развлекательном центре T1 поступило в Центр тревоги в 14.17.
Как выяснилось, сигнал тревоги прозвучал из-за того, что загорелась посудомоечная машина в расположенном на четвертом этаже заведении общественного питания.
В 14.29 спасателям сообщили, что пожар смогли взять под контроль первичнымипротивопожарными средствами.
В 14.46 пожар в ресторане был ликвидирован и люди смогли вернуться обратно в торговый центр.
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