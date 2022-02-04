До конца февраля в Таллинне можно заказать услугу вакцинации на дом

”Вирус по-прежнему интенсивно распространяется, тенденция к росту заболеваемости сейчас отмечается во всех возрастных группах, но наиболее широко проходит распространение среди школьников и их родителей, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — К сожалению, охват вакцинацией в Эстонии еще не столь велик, как в некоторых других странах Европы, поэтому мы призываем людей выбрать удобную для них возможность вакцинации или консультирования. Если мы хотим добиться отмены ограничений, нам всем нужно проявить ответственное поведение, чтобы сберечь свое здоровье и позаботиться о других”.

Город в сотрудничестве с предприятием Eldred OÜ до 28 февраля продолжает оказывать услугу вакцинации на дому, чтобы привиться могли и люди, которые по каким-то причинам не могут прийти в пункт вакцинации.

”В течение января в рамках оказания этой услуги было применено более 300 доз вакцины, и мы по-прежнему принимаем заявки, — пояснила Эпик. — Это удобная возможность для многих из тех, кто не может сам отправиться к врачу или в пункт вакцинации. Активнее всего услугой пользуются женщины в возрасте старше 60 лет, также она оказалась востребована среди детей с расстройствами опорно-двигательного аппарата и других пациентов, находящихся на домашнем лечении. Среди районов города чаще всего в январе бригада выезжала к жителям Мустамяэ (98), Ласнамяэ (81) и Пыхья-Таллинна (65). Интерес к вакцинации на дому был во всех районах города”.

Сообщить о желании вакцинироваться на дому можно по телефону 666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Бригада медиков, оказывающих услугу, работает ежедневно с 9 до 18.

В Таллинне до конца февраля работу продолжат четыре пункта профилактики коронавируса, в которых без предварительной регистрации можно сделать как первую, вторую, так и бустерную прививку. В пункте на площади Вабадузе можно сделать PCR-тест и бесплатный экспресс-тест.