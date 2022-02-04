Поставщики центрального отопления предупреждают: из-за неизвестности высокие цены сохранятся и в следующем отопительном сезоне

EJKÜ сообщает, что в Эстонии постепенно увеличилось использование древесной щепы. Однако их беспокоит широкомасштабное использование щепы на Нарвских электростанциях Enefit Power, а также практика закупок щепы.

Из-за того, что закупки Eesti Energia AS проходят в начало отопительного сезона и с короткими сроками, то рынок не успевает отреагировать на спрос. Цены почти что удвоились и рост еще продолжится, уверен союз.

Исходя из сложившейся ситуации, союз не исключает возможности, что поставщики центрального отопления не будут конкурентоспособными на рынке щепы, вне зависимости от цены, то есть топлива физически не хватит.

EJKÜ отмечает, что большинство производителей отопительной энергии могут технически заменить недостающую древесную щепу ископаемым топливом, в первую очередь, природным газом.

Однако из-за этого значительно вырастет цена отопления и углеродный след.

Тем предприятиям, у которых отсутсвуют возможности использования альтернативного топлива, придется сократить производство или же и вовсе его прекратить.