Глава научного совета: правительство не спрашивало нашего мнения насчет отмены ковид-сертификатов

Партия реформ и Центристская партия пришли к соглашению, что если в период с 7 по 16 февраля среднее количество госпитализируемых с коронавирусом в день не будет превышать 25 человек, то с 21 февраля паспорта вакцинации будут отменены и для взрослых.

Оказывается, партии не спросили мнения научного совета, который действует при правительстве.

"Мы приняли решение в отношении отмены вакцинационных сертификатов для несовершеннолетних, и важным аргументом было то, что детей так и так тестируют на коронавирус два раза в неделю и с этими результатами тестов они так и так могут попасть на различные мероприятия. Что касается совершеннолетних, это не обсуждалось, нас не спрашивали и мы не занимали позицию", — ответил Майметс на запрос Delfi.

Однако у научного совета есть четкая позиция по вакцинации в более широком плане: "Теперь, когда государство смягчением ограничений убирает защитную оболочку вокруг людей, люди сами должны больше задуматься, насколько они защищены. Мы же ведь вакцинируемся не из-за ковид-сертификата, а из-за того, чтобы нас не коснулась болезнь, чтобы защитить себя и других", — пояснил глава научного совета.

По словам Майметса, нужно найти баланс между медицинскими проблемами и экономическо-общественными проблемами.

Член научного совета и руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Алтметс считает, что в Эстонии к 17 февраля не удастся достичь желаемых партиями показателей, так как заболеваемость все растет и какой-то процент заболевших обязательно попадет в больницу.

Алтметс считает, что если сейчас отменить все ограничения, то показатель заболеваемость R вырастет с 1,5 до 10.

Профессор Пярт Петерсон отметил, что сейчас из-за заражения коронавирусом на больничный выходят тысячи работников, а отмена ковид-сертификатов лишь еще больше увеличит их число и, соответственно, нехватку рабочей силы.