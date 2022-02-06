ПОДКАСТ | Текст недели: как в обход санкций через Эстонию проходят белорусские нефтепродукты

Многие прочитали расследование Delfi и коллег из Re:Baltica и "Белсат" — "В обход санкций. Через Эстонию проходит рекордное количество белорусской нефти".

Европейский союз последние два года регулярно ужесточает санкции против Беларуси. Но это не мешает белорусским и эстонским бизнесменам торговать белорусскими нефтепродуктами в обход санкций. Как именно они это делают? Очень просто. Используют юридически корректную маркировку.

"Летом прошлого года, после посадки самолета Ryanair, против Белоруссии были введены самые жесткие санкции на целые сектора экономики. ЕС запретил поставки из Белоруссии ряда нефтепродуктов, которые идут под кодом 2710 — дизель, бензин, мазут. Поставки резко снизились после санкций. Но мы заметили, что количество поставок некоторых нефтепродуктов все равно растет, но они продавались под другим кодом 2707, под ним маркируют ароматические масла. Выяснилось, что чаще всего этот товар закупали из Эстонии", — сказал соавтор материала, журналист белорусского расследовательского центра Александр Ярошевич в интервью RusDelfi.

Поезда с санкционным мазутом из белорусского Новополоцка отправляются регулярно. Они пересекают границу на юго-востоке Латвии в Даугавпилсе, оттуда идут в Ригу, а затем на станцию Лугажи неподалеку от Валги-Валки. Пересекают эстонско-латвийскую границу, и государственная компания Operail перенаправляет их в порт Мууга.

Транзит подобных товаров через Эстонию оставался на стабильно высоком уровне в течение всего прошлого года.

Еще более поразительно то, что Эстония является единственным государством-членом ЕС, которое импортирует из Беларуси продукцию с кодом 2707. В прошлом году доля Эстонии в общем импорте товаров с этим кодом в ЕС в течение некоторых месяцев превышала 99%, в прочие — достигала 100%.

Cлушайте подкаст про этапы расследования и специфику санкций:

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