04.02.2022, 12:36
Анализ сточных вод: карта практически вся красная — содержание коронавируса везде на очень высоком уровне
ФОТО: Terviseamet
Исследование сточных вод Департамента здоровья показывает, что содержание коронавируса очень высокое практически по всей Эстонии.
При этом по сравнению с прошлой неделей показатели выросли почти везде. Выросло содержание вируса в округе Таллинна и Харьюмаа, высокий скачок был в Ида-Вирумаа, в также в Южной и Западной Эстонии.
Около 80% населенных пунктов, где берутся пробы, отмечены красным цветом, что свидетельствует о высоком уровне содержания коронавируса в сточных водах. Зеленых пунктов на карте не осталось, единственные желтый — Йыгева.
Заболеваемость за последние 14 дней выросла во всех уездах в среднем на 72%.