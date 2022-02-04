До Эстонии добрался новый вид коронавируса — "Омикрон 2". Он распространяется быстрее и может стать доминирующим
В Европе распространяется новый вид коронавируса, который уже добрался до Эстонии — "Омикрон 2". По словам профессора Маргуса Варьяка, он распространяется быстрее обычного Омикрона и к концу февраля, скорее всего, станет доминирующим в Эстонии.
Варьяк говорит, что в Дании "Омикрон 2" уже составляет 80% от всех случаев заражения, причем такой процент был получен за сравнительно маленький период времени.
По словам профессора, то, что сейчас в Эстонии считали дельта-штаммом, на самом деле и есть "Омикрон 2".
Однако Варьяк настроен оптимистично, так как поведение штамма похоже на обычный Омикрон. Это значит, что в случае заражения болезнь протекает легче, а у тех, кто получил бустерную дозу вакцины, вероятность попасть в больницу в разы меньше.
Он добавил, что из-за более быстрого темпа распространения мы может достичь пика заражения быстрее, а значит и волна нового штамма быстрее закончится.
Профессор отметил, что осень все еще впереди и мы не знаем, какие еще штаммы могут появится к этому времени.