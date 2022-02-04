Полиция: в Ида-Вирумаа действует несколько преступных группировок

Однако по сравнению с ситуацией десятилетней давности, масштаб и влиятельность этих группировок, а также наносимый ими вред обществу существенно сократились благодаря действиям правоохранительных органов, сообщил ERR генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер.

"После того, как мы отдали под суд некоторые преступные сообщества, смерти от употребления наркотиков прекратились, и мы закончили 2020-2021 годы в ситуации, когда в Ида-Вирумаа от передозировки не умер ни один человек. Это показывает, что такого результата можно добиться, если вместе с прокуратурой очень решительно этим заниматься как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа", — сказал Вахер.

Вторым успехом он назвал то обстоятельство, что организованная преступность перестала открыто прибегать к насилию. "Очень хороший результат, что не происходит, так сказать, сведения счетов, которое заметно и общественности, когда, например, могут пострадать люди, которые вообще никак не связаны с конфликтом", — пояснил Вахер.

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