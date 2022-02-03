Правительство Эстонии вводит санкции на новую группу белорусского транзита

Государственные санкции будут применены к минеральным маслам, произведенным на основе белорусского угля, т. е. к товарной группе 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским союзом и транзит которых через Эстонию до сих пор был возможен. ЕС ввел санкции в отношении нефтепродуктов в июне 2021 года, но, по данным Департамента статистики Эстонии, импорт в Эстонию товаров группы 2707 с ноября 2020 года только увеличивался.

”Наши принципы во внешней и внутренней политике должны быть согласованы, — подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. — Особенно в нынешней ситуации с безопасностью мы не можем допустить пробелов или несогласований. От этого зависит эффективность санкций против режима Лукашенко, а также наш собственный международный авторитет и право голоса. Сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении минеральных масел из Беларуси в дополнение к санкциям Евросоюза заполнит большой пробел. Мы также обратим внимание на этот пробел на международном уровне: Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории Европейского союза, и я подниму этот вопрос завтра на встрече премьер-министров стран Балтии”, — отметила она.