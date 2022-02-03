Ласнамяэ
03.02.2022, 17:40

Горуправа утвердила Юлианну Юрченко на посту старейшины Ласнамяэ

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Юлиана Юрченко
ФОТО: Krõõt Tarkmeel

На своем внеочередном заседании в четверг, 3 февраля, городская управа Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины столичного района Ласнамяэ.

Юлианна Юрченко утверждена в должности с 7 февраля на срок полномочий нынешнего состава городской управы.

Юрченко будет получать на посту старейшины 4200 евро в месяц, передает rus.err.

Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства ”Майнор” по специальности ”управление бизнесом”, а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района. В последнее время Юрченко работала руководителем секретариата во фракции Центристской партии в парламенте.

О планах нового старейшины крупнейшего столичного района читайте здесь.

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