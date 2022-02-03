Горуправа утвердила Юлианну Юрченко на посту старейшины Ласнамяэ(5)
На своем внеочередном заседании в четверг, 3 февраля, городская управа Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины столичного района Ласнамяэ.
Юлианна Юрченко утверждена в должности с 7 февраля на срок полномочий нынешнего состава городской управы.
Юрченко будет получать на посту старейшины 4200 евро в месяц, передает rus.err.
Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства ”Майнор” по специальности ”управление бизнесом”, а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района. В последнее время Юрченко работала руководителем секретариата во фракции Центристской партии в парламенте.
О планах нового старейшины крупнейшего столичного района читайте здесь.