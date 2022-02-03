Горуправа утвердила Юлианну Юрченко на посту старейшины Ласнамяэ

Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства ”Майнор” по специальности ”управление бизнесом”, а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района. В последнее время Юрченко работала руководителем секретариата во фракции Центристской партии в парламенте.