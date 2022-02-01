Будущая старейшина Ласнамяэ рассказала RusDelfi, как будет бороться со снегом и управлять районом

Вы часто занимаетесь спортом. Считаете ли вы Ласнамяэ лучшим местом для занятия спортом? Довольны наличием бассейнов, полей, велодорожек? Чего не хватает?

Уборка снега — проблема не только Ласнамяэ. Эта зима — очень тяжелая. В том смысле, что у нас или идут обильные снегопады, когда за несколько дней выпадает столько же снега, сколько в другие годы может выпасть за месяц. Или же температура крутится вокруг нуля — то все тает, то замерзает. Этой зимой управа уже вывезла много снега с внутриквартальных территорий района. Но мы будем стараться делать это еще эффективнее. В апреле этого года истекает срок договора с нынешним подрядчиком. Будет заключен договор с другой фирмой, которая будет отвечать за уборку улиц круглогодично. Условия нового договора будут более жесткими, а надзор за подрядчиком — более пристальным.

Главная проблема сейчас — уборка снега внутри кварталов, чистка тротуаров, лед. Чем ваш подход к уборке будет отличаться от нынешнего? Что нужно изменить?

Благодаря работе в системе городского управления, в частности, на должности заместителя старейшины Пыхья-Таллинна у меня есть понимание, как работает городская управа, что нужно, чтобы ее работа была максимально эффективной, т.е. полезной для жителей района. Кроме того, будучи в самой системе управления городом, я регулярно присутствовала на собраниях и встречах, где обсуждались вопросы, касающиеся всех частей города, их проблем, планов, проектов.

В детстве какое-то время я жила в Ласнамяэ , на улице Кярбери. Так как Таллинн относительно небольшой город, то по разного рода делам все равно приходится бывать в разных районах. В Ласнамяэ — довольно часто: университет, который я окончила, находится в этом районе, некоторые проекты у меня были связаны с Ласнамяэ.

Раньше вы работали в управе Пыхья-Таллинна и Рийгикогу. Насколько вам известен Ласнамяэ? Какие у вас связи с районом?

В течение последних лет Ласнамяэ очень сильно преобразился — стал более зеленым и комфортным для проживания. Появились новые места и возможности для проведения досуга и отдыха, для занятий спортом. То, что мы имеем в Ласнамяэ на сегодняшний день — результат колоссальной работы местных властей. Сейчас возможности для занятий спортом есть в парке Тондираба. Не так давно в районе появилось несколько тренажерных залов на свежем воздухе. И это направление мы продолжим развивать — будут появляться новые уличные тренажерные комплексы. Однако не побоюсь сказать, что это только начало — на будущее у нас большие планы. Сейчас идет подготовка к строительству соответствующего олимпийским стандартам бассейна. Будет построена сеть велосипедных дорожек, соединяющих Ласнамяэ с центром города. Так как сама я очень люблю кататься на роликовых коньках, то, на мой взгляд, велодорожек много не бывает. Очень ценю велодорожки хорошего качества.

С какой главной проблемой района вы будете бороться?

Есть ряд вопросов и проблем, которые надо планомерно решать. Это проблемы социального характера — семей с детьми, проблемы социального жилья — точнее его нехватки для всех нуждающихся.

Далее, проблема нехватки парковочных мест. Здесь необходим комплексный подход. На данный момент есть несколько решений — строительство парковочных домов в сотрудничестве с частным сектором, а также решение этой проблемы за счет благоустройства дворов. Также мы продолжим обуздание роста автомобилизации за счет улучшения сети общественного транспорта и развития велосипедного движения.

В целом, какое ваше видение развития района? У вас есть свой, свежий взгляд? Каким должен быть Ласнамяэ?

Таким, чтобы для каждого человека, для каждой семьи были бы созданы комфортные условия для проживания, чтобы все, кто нуждается в помощи районной управы получал бы ее в полном объеме и в кратчайшие сроки. Помимо повседневной работы и работы над масштабными проектами, реализация которых планируется или уже идет, для меня крайне важен непрерывный диалог с людьми. Ты не можешь обладать всей информацией, знать обо всем, учитывать абсолютно все. Поэтому результаты работы всегда лучше, если ты принимаешь решения, предварительно выслушав мнения и предложения других. В работе в Пыхья-Таллинне мне это помогало лучше понимать потребности и ожидания жителей, многие идеи поступали именно от них. Поэтому и на посту старейшины Ласнамяэ в числе моих приоритетов будет постоянное живое общение с людьми.

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