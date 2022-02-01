Будущая старейшина Ласнамяэ рассказала RusDelfi, как будет бороться со снегом и управлять районом(20)
Скоро Юлианна Юрченко (Центристская партия) возглавит таллиннский район Ласнамяэ. RusDelfi попросил ее ответить на несколько вопросов.
Когда вам поступило предложение возглавить Ласнамяэ? Долго думали?
Предложение поступило на прошлой неделе. На принятие решения ушло несколько дней.
Раньше вы работали в управе Пыхья-Таллинна и Рийгикогу. Насколько вам известен Ласнамяэ? Какие у вас связи с районом?
В детстве какое-то время я жила в Ласнамяэ, на улице Кярбери. Так как Таллинн относительно небольшой город, то по разного рода делам все равно приходится бывать в разных районах. В Ласнамяэ — довольно часто: университет, который я окончила, находится в этом районе, некоторые проекты у меня были связаны с Ласнамяэ.
Благодаря работе в системе городского управления, в частности, на должности заместителя старейшины Пыхья-Таллинна у меня есть понимание, как работает городская управа, что нужно, чтобы ее работа была максимально эффективной, т.е. полезной для жителей района. Кроме того, будучи в самой системе управления городом, я регулярно присутствовала на собраниях и встречах, где обсуждались вопросы, касающиеся всех частей города, их проблем, планов, проектов.
Главная проблема сейчас — уборка снега внутри кварталов, чистка тротуаров, лед. Чем ваш подход к уборке будет отличаться от нынешнего? Что нужно изменить?
Уборка снега — проблема не только Ласнамяэ. Эта зима — очень тяжелая. В том смысле, что у нас или идут обильные снегопады, когда за несколько дней выпадает столько же снега, сколько в другие годы может выпасть за месяц. Или же температура крутится вокруг нуля — то все тает, то замерзает. Этой зимой управа уже вывезла много снега с внутриквартальных территорий района. Но мы будем стараться делать это еще эффективнее. В апреле этого года истекает срок договора с нынешним подрядчиком. Будет заключен договор с другой фирмой, которая будет отвечать за уборку улиц круглогодично. Условия нового договора будут более жесткими, а надзор за подрядчиком — более пристальным.
Вы часто занимаетесь спортом. Считаете ли вы Ласнамяэ лучшим местом для занятия спортом? Довольны наличием бассейнов, полей, велодорожек? Чего не хватает?
В течение последних лет Ласнамяэ очень сильно преобразился — стал более зеленым и комфортным для проживания. Появились новые места и возможности для проведения досуга и отдыха, для занятий спортом. То, что мы имеем в Ласнамяэ на сегодняшний день — результат колоссальной работы местных властей. Сейчас возможности для занятий спортом есть в парке Тондираба. Не так давно в районе появилось несколько тренажерных залов на свежем воздухе. И это направление мы продолжим развивать — будут появляться новые уличные тренажерные комплексы. Однако не побоюсь сказать, что это только начало — на будущее у нас большие планы. Сейчас идет подготовка к строительству соответствующего олимпийским стандартам бассейна. Будет построена сеть велосипедных дорожек, соединяющих Ласнамяэ с центром города. Так как сама я очень люблю кататься на роликовых коньках, то, на мой взгляд, велодорожек много не бывает. Очень ценю велодорожки хорошего качества.
С какой главной проблемой района вы будете бороться?
Есть ряд вопросов и проблем, которые надо планомерно решать. Это проблемы социального характера — семей с детьми, проблемы социального жилья — точнее его нехватки для всех нуждающихся.
Далее, проблема нехватки парковочных мест. Здесь необходим комплексный подход. На данный момент есть несколько решений — строительство парковочных домов в сотрудничестве с частным сектором, а также решение этой проблемы за счет благоустройства дворов. Также мы продолжим обуздание роста автомобилизации за счет улучшения сети общественного транспорта и развития велосипедного движения.
В целом, какое ваше видение развития района? У вас есть свой, свежий взгляд? Каким должен быть Ласнамяэ?
Таким, чтобы для каждого человека, для каждой семьи были бы созданы комфортные условия для проживания, чтобы все, кто нуждается в помощи районной управы получал бы ее в полном объеме и в кратчайшие сроки. Помимо повседневной работы и работы над масштабными проектами, реализация которых планируется или уже идет, для меня крайне важен непрерывный диалог с людьми. Ты не можешь обладать всей информацией, знать обо всем, учитывать абсолютно все. Поэтому результаты работы всегда лучше, если ты принимаешь решения, предварительно выслушав мнения и предложения других. В работе в Пыхья-Таллинне мне это помогало лучше понимать потребности и ожидания жителей, многие идеи поступали именно от них. Поэтому и на посту старейшины Ласнамяэ в числе моих приоритетов будет постоянное живое общение с людьми.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.