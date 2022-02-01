Почти решено: старейшиной Ласнамяэ станет Юлианна Юрченко

По словам председателя Таллиннского совета Центристской партии и мэра Таллинна Михаила Кылварта, в пользу кандидатуры Юрченко говорят ее опыт в общественном секторе, в том числе в городской системе Таллинна, основательный подход к работе, а также активность в общественной деятельности. ”Ласнамяэ является крупнейшим районом столицы. Помимо повседневных вопросов в Ласнамяэ запланированы начало и реализация ряда крупных и важных проектов, в том числе строительство глинтового парка и соответствующего олимпийским стандартам бассейна, а также подготовка к строительству Таллиннской больницы. Верю, что у Юрченко есть все качества, необходимые для успешного управления частью города”, — сказал Кылварт.

Юрченко поблагодарила Таллиннский совет Центристской партии за оказанное доверие, добавив, что если ее кандидатура получит одобрение, то важным аспектом ее работы на посту старейшины станет общение и сотрудничество с жителями района. ”Привлечение жителей к решению различных вопросов всегда было для меня одним из приоритетов. Верю, что вместе мы сможем как решить проблемы Ласнамяэ, так и поставить цели на будущее. За прошедшие годы в Ласнамяэ произошло очень много положительных изменений. Многое сделано для того, чтобы район стал более зеленым, привлекательным и комфортным для проживания семей с детьми. Я хочу продолжить работать в этом направлении”, — сказала Юрченко.

Юрченко окончила Эстонский университет предпринимательства ”Майнор” по специальности ”управление бизнесом”, а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района. Сегодня Юрченко работает руководителем секретариата во фракции Центристской партии в парламенте. Кандидатуру Юрченко будет необходимо обсудить с районным советом Ласнамяэ и с мэрией Таллинна, в чью компетенцию входит назначение кандидата на пост старейшины части города.

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