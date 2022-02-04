Соискатели краткосрочной работы не хотят идти на низкооплачиваемые места, тем временем рабочих рук в Эстонии не хватает

По словам директора по маркетингу платформы поиска краткосрочной работы GoWorkAbit Райна Ресмелдта Уусена, рынок краткосрочной работы сейчас особенно активен, еще начиная с 2 января.

”Видимо многие решили в качестве обещания на новый год найти себе более гибкие условия труда и с помощью различных краткосрочных работ запланировать себе смену карьеры, потому что так можно быстро и практично ознакомиться с разными сферами и предприятиями самому на месте", — отметил Уусен.

С другой стороны, наблюдаются проблемы с поисками людей на низкооплачиваемую краткосрочную работу, признал он: ”Всегда сложнее заполнить места краткосрочной работы с оплатой ниже 6,5 евро брутто в час. Если предприятие не ценит работников, то и подходящую рабочую силу найти сложно, а иногда и невозможно, так как выбор большой".

На домашней странице GoWorkAbit есть много разных предложений с зарплатой ниже той, что привел Уусен. Например, работник, раскладывающий товар в продуктовом магазине Kaubamaja в Таллинне, получает брутто-плату 4,5 евро в час, а кассир — 5,5 евро.

Maxima ищет в Таллинне работников для раскладывания товара и обслуживания клиентов, и хотя в качестве бонуса предлагается питание, почасовая оплата опять же остается на уровне 4 евро. Зато работник Maxima в Тарту получает на евро в час больше.

Немного более высокую зарплату предлагает Leibur для своих транспортных рабочих — 7 евро в час. При этом по окончании рабочей смены работник может взять с собой хлеб или булку.

В основном на платформе краткосрочной работы все же ищут работников либо в сферу обслуживания, либо общепита, либо транспорта. При этом статистика Больничной кассы показывает, что больше всего больничных листов за последние два месяца было выдано в обрабатывающей промышленности (21 898), хотя оптовая и розничная торговля на втором месте (16 639).