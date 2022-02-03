Помощь в подаче ходатайства об энергетической субсидии предлагают все филиалы Таллиннской центральной библиотеки

Библиотекари готовы помочь с получением необходимой информации и составлением заявления — как на эстонском, так и на русском языке. Сотрудники библиотек помогут человеку загрузить счета с электронной почты или из среды самообслуживания предприятий, а также отсканировать или распечатать документы. Помимо этого, сотрудники библиотек подскажут, что делать в случае, если потребуются дополнительные документы (к примеру, если в счете отсутствуют правильные единицы измерения). Отправляясь в библиотеку, необходимо подготовить требуемые документы (в бумажном или электронном виде), и иметь при себе ID-карту , Mobiil-ID или Smart-ID с действующими PIN-кодами. На канале Таллиннской центральной библиотеки в YouTube размещена видеоинструкция о порядке ходатайства об энергетической субсидии.

Помощь при подаче ходатайства о выплате энергетической субсидии также предлагают все отделы обслуживания клиентов и филиалы Таллиннской центральной библиотеки. Требуется предварительная регистрация по электронной почте или телефону филиала библиотеки. Информация о местонахождении и часах работы библиотек - здесь .

Ходатайство о компенсации рекомендуется подавать через электронную среду самообслуживания taotlen.tallinn.ee. Для подачи заявления на месте настоятельно рекомендуется предварительно зарегистрироваться по телефону на прием в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства. Это позволит районным управам создать условия для рассредоточения людей и защитить здоровье горожан и сотрудников.

”Просим людей, владеющих компьютером, помочь своим пожилым близким с подачей ходатайства, чтобы оградить их от вируса. Если подать заявление через интернет все же не представляется возможным, то можно обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства, но для этого просим предварительно зарегистрироваться, — сказала Бешкина. — Мы очень рады, что руку помощи горожанам протянули также отделы обслуживания клиентов и филиалы Таллиннской центральной библиотеки”.

На данный момент рассмотрено 2800 ходатайств на общую сумму 275 839 евро. Средняя сумма компенсации на основании рассмотренных к настоящему времени ходатайств составляет 96,4 евро. В районных управах на прием зарегистрировано около 2000 человек.

Горожане и представители квартирных товариществ могут обратиться с вопросами о компенсации по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

Цель энергетической субсидии — поддержать семьи малого и среднего достатка при оплате возросших счетов, чтобы смягчить последствия роста цен. О пособии можно ходатайствовать в случае, расходы на электричество, газ и отопление существенно возросли, а средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет: до 1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи, до 50% от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет (563 евро) и до 30% от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (338 евро). Можно подавать ходатайства о компенсации расходов с сентября прошлого по 31 марта текущего года. Заявления принимаются до 31 мая 2022 года.

С января 2022 года правительство установило потолок цен на электричество и газ. Превышающие его затраты государство будет автоматически компенсировать до марта. Для электричества ценовой потолок составляет 12 центов за кВт/ч при потреблении до 650 кВт/ч. Это значит, что если цена на электричество превышает 12 центов за кВт/ч, то эту разницу покроет государство. Для газа ценовой потолок составляет 65 евро за МВт/ч. Превышающую этот предел стоимость государство компенсирует полностью при потреблении до 2,75 МВт/ч.

Сумма компенсации за электричество и газ отображается в счетах потребителей автоматически. В целом этого должно быть достаточно для покрытия дополнительных расходов, обусловленных резким подорожанием электроэнергии и газа.

Определить право на получение пособия и рассчитать его размер можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте Министерства финансов.

Дополнительная информация доступна здесь.