Новости Эстонии
03.02.2022, 15:35

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "На полуслове развернулся и упал". Последние мгновения жизни Мадиса Миллинга

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Foto: Arno Saar, Õhtuleht

Для депутата Рийгикогу и спасателя-добровольца Мадиса Миллинга последним вызовом оказалось тушение пожара в деревне Локути.

"Спустя примерно полчаса после прибытия Миллинг подошел к нам поговорить о том, что произошло. Хотел знать. Все казалось отлично, он улыбался и все было хорошо. Он стоял прямо рядом со мной, но на полуслове развернулся и упал", — вспоминает проживающий рядом с местом пожара Вилли Волл свою первую и последнюю встречу с политиком Мадисом Миллингом.

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Как сообщает Спасательный департамент, Миллинг скончался во время выезда на тушение пожара в волости Саку. В ночь на 3 февраля он первым прибыл на место пожара и начал спасательные действия. Во время спасательных работ он упал. Находившаяся на месте скорая пыталась его реанимировать, но безуспешно.

Миллинг скончался в возрасте 51 года. Он стал спасателем-добровольцем в 2012 году.

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