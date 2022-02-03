ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "На полуслове развернулся и упал". Последние мгновения жизни Мадиса Миллинга

"Спустя примерно полчаса после прибытия Миллинг подошел к нам поговорить о том, что произошло. Хотел знать. Все казалось отлично, он улыбался и все было хорошо. Он стоял прямо рядом со мной, но на полуслове развернулся и упал", — вспоминает проживающий рядом с местом пожара Вилли Волл свою первую и последнюю встречу с политиком Мадисом Миллингом.