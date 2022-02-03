Удорожание электричества: люди "атакуют" Eesti Energia, популярность мобильного приложения резко выросла

Член правления Eesti Energia Агнес Роос признает, что высокие счета за электроэнергию привели к скачкообразному увеличению количества обращений по всем каналам. Также рекордными темпами росло и количество новых клиентов Eesti Energia. В то время как с увеличением числа посетителей электронных каналов удалось хорошо справиться, очереди для получения ответов на звонки и письма были длиннее, чем обычно, несмотря на привлечение дополнительных ресурсов.

”В январе мы увидели рекордный рост активности наших клиентов. Посещаемость мобильного приложения Eesti Energia составила в январе почти 55 000 сеансов. Год назад их количество составляло 15 000. Домашнюю страницу ежедневно посещали в среднем 22 000 пользователей, что также в три раза больше, чем в прошлом году. Количество желающих получить персональный контакт составило в январе 65 000 человек, это более чем в четыре раза больше, чем год назад. В январе к Eesti Energia присоединились 6600 новых клиентов”, — сказала Роос.

”Вследствие такого интереса, наши каналы обслуживания клиентов были в конце прошлого года очень загружены. Мы благодарим всех клиентов за терпение и понимание. Самый быстрый способ получить помощь — через электронную систему обслуживания на нашей домашней странице”, — подчеркнула Роос.

На домашней странице Eesti Energia можно заключить и изменить договор об электроэнергии и газе, просмотреть и оплатить свои счета, ознакомиться с различными энергетическими решениями и заказать их. Также на домашней странице предприятие дает оперативную информацию по актуальным темам. Например, можно прочитать о причинах роста цен на электроэнергию, о выборе пакета и мерах государственной поддержки.

”Мы сделаем все возможное, чтобы январские счета, составленные в соответствии с указаниями правительства, дошли до клиентов при первой возможности. На первом этапе счета за электроэнергию получают бытовые клиенты, затем бизнес-клиенты и НКО. Однако, счета могут и немного задержаться”, — прокомментировала Роос.