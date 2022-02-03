Удорожание электричества: люди "атакуют" Eesti Energia, популярность мобильного приложения резко выросла
Eesti Energia
Интерес клиентов к ценам на электроэнергию, пакетам электроэнергии, возможностям энергосбережения и новым энергетическим решениям сейчас выше чем когда-либо раньше: количество посещений мобильного приложения Eesti Energia составляет 55 000, а веб-сайта – 22 000 раз в день.
Член правления Eesti Energia Агнес Роос признает, что высокие счета за электроэнергию привели к скачкообразному увеличению количества обращений по всем каналам. Также рекордными темпами росло и количество новых клиентов Eesti Energia. В то время как с увеличением числа посетителей электронных каналов удалось хорошо справиться, очереди для получения ответов на звонки и письма были длиннее, чем обычно, несмотря на привлечение дополнительных ресурсов.
”В январе мы увидели рекордный рост активности наших клиентов. Посещаемость мобильного приложения Eesti Energia составила в январе почти 55 000 сеансов. Год назад их количество составляло 15 000. Домашнюю страницу ежедневно посещали в среднем 22 000 пользователей, что также в три раза больше, чем в прошлом году. Количество желающих получить персональный контакт составило в январе 65 000 человек, это более чем в четыре раза больше, чем год назад. В январе к Eesti Energia присоединились 6600 новых клиентов”, — сказала Роос.
”Вследствие такого интереса, наши каналы обслуживания клиентов были в конце прошлого года очень загружены. Мы благодарим всех клиентов за терпение и понимание. Самый быстрый способ получить помощь — через электронную систему обслуживания на нашей домашней странице”, — подчеркнула Роос.
На домашней странице Eesti Energia можно заключить и изменить договор об электроэнергии и газе, просмотреть и оплатить свои счета, ознакомиться с различными энергетическими решениями и заказать их. Также на домашней странице предприятие дает оперативную информацию по актуальным темам. Например, можно прочитать о причинах роста цен на электроэнергию, о выборе пакета и мерах государственной поддержки.
”Мы сделаем все возможное, чтобы январские счета, составленные в соответствии с указаниями правительства, дошли до клиентов при первой возможности. На первом этапе счета за электроэнергию получают бытовые клиенты, затем бизнес-клиенты и НКО. Однако, счета могут и немного задержаться”, — прокомментировала Роос.
Быстрее всего посмотреть, составлен счет за электроэнергию или нет, каждый клиент может в электронной системе обслуживания. Независимо от времени выставления счета срок оплаты всегда составляет 14 дней.
Роос добавила, что, если клиент сталкивается с трудностями при оплате, рекомендуется обязательно при первой же возможности связаться со своим продавцом энергии. ”Вместе мы найдем способ двигаться дальше с оплатой счетов. Мы рассматриваем проблемы каждого клиента персонально. До сих пор мы предложили продление срока оплаты чуть более чем 1500 клиентам, что составляет 0,3% — незначительную часть всех клиентов. Стоит похвалить клиентов, они хорошо справились с оплатой услуг и количество должников осталось на том же уровне, что и в предыдущие месяцы”.
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