Выпрыгнувшего на проезжую часть мужчину сбил грузовик

Авария произошла 2 февраля в 13:23 возле Рингтеэ, 64 в Тарту, где 48-летний мужчина выпрыгнул на проезжую часть и получил удар от грузовика Volvo FM, которым управлял 42-летний мужчина.

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