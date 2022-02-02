Экономика
02.02.2022, 22:37

Наконец-то! Таави Аас: государство централизованно компенсирует жителям рост цен на центральное отопление

 
Keskküte.
Foto: Ingmar Muusikus

Правительство подготовило схему компенсации повышения цен на центральное отопление. Открытым остается только вопрос — возмещать будут 50 или 80% роста счетов, сообщил министр экономики и коммуникаций Таави Аас ERR.

По словам министра, компенсировать рост цен будут через генерирующие тепло предприятия, чтобы люди сразу получали более низкие счета.

Доработка деталей будет проведена в первой половине февраля, затем определенное время пойдет на проведение переговоров с компаниями, продающими тепло. В марте картина будет уже ясна.

Как сказал Аас, компенсация будет проведена за февраль и март.

В какую сумму новая мера обойдется государству, пока еще точно не ясно. В зависимости от установленной границы компенсации, это будет в диапазоне 10-20 млн евро.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии