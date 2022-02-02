02.02.2022, 22:37
Наконец-то! Таави Аас: государство централизованно компенсирует жителям рост цен на центральное отопление
По словам министра, компенсировать рост цен будут через генерирующие тепло предприятия, чтобы люди сразу получали более низкие счета.
Доработка деталей будет проведена в первой половине февраля, затем определенное время пойдет на проведение переговоров с компаниями, продающими тепло. В марте картина будет уже ясна.
Как сказал Аас, компенсация будет проведена за февраль и март.
В какую сумму новая мера обойдется государству, пока еще точно не ясно. В зависимости от установленной границы компенсации, это будет в диапазоне 10-20 млн евро.