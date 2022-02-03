ВИДЕО | Мировое турне Каи Каллас. О чем она говорит зарубежным СМИ?

Кая Каллас устроила настоящий марафон для иностранных СМИ. За последнюю неделю она представляла Эстонию в интервью The Guardian, BBC, Financial Times, Bloomberg и многим другим изданиям. Только за время создания этого видео (полтора дня — А.А.) вышло еще два интервью с Каллас.

По мнению редактора и репортера Eesti Ekspress Индрека Лепика, в последнее время деятельность Каи Каллас в роли визитной карточки Эстонии впечатляет.

"Нас и раньше замечали [в зарубежных СМИ]: Тоомас Хендрик Ильвес — один из тех, кто сумел не менее удачно запомниться западной прессе, но, учитывая, насколько важен для нас нынешний кризис и насколько важно, чтобы мир понимал позицию Эстонии, то, что сейчас делает Кая Каллас, просто замечательно".

О чем премьер-министр говорит с крупнейшими иностранными СМИ и какое место во всем этом занимает наша министр иностранных дел? Смотрите видео!

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