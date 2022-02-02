Еврокомиссар Кадри Симсон: энергетический рынок ЕС должен быть готов к осложнению геополитической ситуации

"Цены остаются очень высокими, рынки очень волатильные при неопределенностях, связанных с геополитической напряженностью", — сказала Симсон, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по промышленности, научным исследованиям и энергетике Европейского парламента.

По ее оценке, примерно половина прогнозируемой в нынешнем году инфляции в ЕС связана с высокими ценами на энергию. Наблюдается также сокращение объемов газа в хранилищах. На данный момент они меньше на 10%, чем в это же время в 2021 году. Кроме того, она отметила сокращение потока газа "почти наполовину" по белорусскому и украинскому маршрутам, которое вызвало реверсные поставки из Германии в Польшу в течение пяти недель до вечера вторника. "Это нас беспокоит", — отметила Симсон.

Тем не менее, при этом, продолжила она, наблюдались свидетельства "устойчивости и способности союза реагировать в связи с уменьшением потока из России", используя увеличение импорта СПГ. У ЕС достаточно терминалов для доставки такого газа, и к настоящему времени были закуплены его рекордные объемы.

"Европа может рассчитывать на диверсифицированную газовую инфраструктуру, которая прекрасно функционирует, что позволяет уравновешивать и компенсировать отчасти уменьшение поступления трубопроводного газа", — объяснила член ЕК.

Тем не менее, по ее словам, ЕС стремится быть готовым "к любому возможному сценарию". Группа по оценке рисков, в которой участвуют все государства-члены, осуществляет анализ ситуации в ЕС, его результаты будут опубликованы в середине февраля.

"Политический вопрос, на который надо ответить, в том, достаточно ли хорошо и надежно оснащен союз, чтобы противостоять росту цен или чрезвычайно высоким ценам, если геополитическая ситуация ухудшится", — заявила Симсон.