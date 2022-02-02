02.02.2022, 20:56
Магия чисел: сегодняшний день стал очень популярным среди таллиннских молодоженов
Foto: Vallo Kruuser
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния сегодня, 02.02.2022, состоялась регистрация 22 пар, что почти вдвое больше, чем обычно в зимние будние дни.
”С 2001 года магия чисел влияет на распорядок нашей работы, побуждая множество пар подавать заявления о желании вступить в брак, потому что даты с повторяющимися числами считаются счастливыми, — сказала директор департамента Карин Каск. — Молодожены также отмечают, что особенные даты легче вспомнить впоследствии, в годовщину свадьбы”.
Обычно среди недели зимой в среднем проходит регистрация 12 пар.
Зарегистрировать брак в Таллиннском ЗАГСе во вторник, 22 февраля 2022 года, выразили желание 32 пары, церемонии пройдут во всех трех залах дворца бракосочетаний.