Магия чисел: сегодняшний день стал очень популярным среди таллиннских молодоженов

”С 2001 года магия чисел влияет на распорядок нашей работы, побуждая множество пар подавать заявления о желании вступить в брак, потому что даты с повторяющимися числами считаются счастливыми, — сказала директор департамента Карин Каск. — Молодожены также отмечают, что особенные даты легче вспомнить впоследствии, в годовщину свадьбы”.