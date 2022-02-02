"Эстонский конвой" завтра на Тоомпеа не пустят. Полиция готова реагировать

Мероприятие против ковид-ограничений на Тоомпеа организует целевое учреждение "В защиту семьи и традиций" (SAPTK), в заявке число участников обозначено как "не менее 300".

"В то же время в социальных сетях распространились призывы направиться на Тоомпеа на различных транспортных средствах. Такое общественное мероприятие полицией не зарегистрировано", — сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс.

По словам представителя полиции, нет возможности разрешить одновременное проведение в одном и том же месте двух общественных мероприятий. К тому же, передвижение среди участвующих в них людей на транспортных средствах было бы опасно. "Пространство в Старом городе ограничено. Важно держать узкие улицы свободными для экстренного транспорта — скорой помощи и спасателей", — сказал Лаатс.

Лаатс также напомнил что власти Таллинна ввели в центре города зону, свободную от движения тяжелых грузовиков. "Полиция будет завтра реагировать соответственно необходимости, — предупредил Лаатс. — Наша задача — обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения".

В Facebook активисты формируют автомобильную колонну по примеру "Конвоя свбоды" в Канаде, которая должна завтра проехать по Эстонии и финишировать в Таллинне.