"Эстонский конвой" завтра на Тоомпеа не пустят. Полиция готова реагировать
Столичная полиция согласовала проведение в четверг на Тоомпеа у здания Эстляндского рыцарства общественного мероприятия, в ходе которого будут использоваться трибуна и колонки. В то же время полиция предупреждает: участников так называемого "Эстонского конвоя" на транспортных средствах на Вышгород не пустят.
Мероприятие против ковид-ограничений на Тоомпеа организует целевое учреждение "В защиту семьи и традиций" (SAPTK), в заявке число участников обозначено как "не менее 300".
"В то же время в социальных сетях распространились призывы направиться на Тоомпеа на различных транспортных средствах. Такое общественное мероприятие полицией не зарегистрировано", — сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс.
По словам представителя полиции, нет возможности разрешить одновременное проведение в одном и том же месте двух общественных мероприятий. К тому же, передвижение среди участвующих в них людей на транспортных средствах было бы опасно. "Пространство в Старом городе ограничено. Важно держать узкие улицы свободными для экстренного транспорта — скорой помощи и спасателей", — сказал Лаатс.
Лаатс также напомнил что власти Таллинна ввели в центре города зону, свободную от движения тяжелых грузовиков. "Полиция будет завтра реагировать соответственно необходимости, — предупредил Лаатс. — Наша задача — обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения".
В Facebook активисты формируют автомобильную колонну по примеру "Конвоя свбоды" в Канаде, которая должна завтра проехать по Эстонии и финишировать в Таллинне.