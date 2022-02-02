Командующий вооруженными силами Польши похвалил Эстонию

Затем он провел рабочую встречу с командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом, который представил коллеге картину ситуации вокруг безопасности. В свою очередь командир Тартуской дружины Кайтселийта подполковник Кайдо Тийтус вместе с добровольцами ознакомили польского генерала со своей деятельностью.

По словам Мартина Херема, командующие ко всему прочему обсудили обострение обстановки у границ Украины. ”Мы едины во мнении, что вопросы безопасности должны рассматриваться через призму регионального сотрудничества и в рамках формата НАТО. Нас по-прежнему объединяет весьма схожее понимание опасности и путей снижения напряженности”, — резюмировал он.

В среду генерал-лейтенант Анджейчак посетил 1-ю пехотную бригаду Сил обороны в Тапа, где провел рабочие встречи с командиром соединения полковником Андрусом Мерило и командиром боевой группы НАТО подполковником Саймоном Вортом.

”Эстония наглядно демонстрирует приверженность региональному сотрудничеству в оборонной сфере. Она первой пришла на помощь Польше, при этом скорость принятия решений и развертывания эстонского контингента были впечатляющими”, — отметил командующий вооруженными силами Польши.

Польша является важным партнером и союзником Эстонии, на протяжении последних лет страны углубляли обоюдное сотрудничество в оборонной сфере. Польские военные принимают участие в учениях Сил обороны ”Весенний шторм” на регулярной основе, помимо этого ВВС Польши участвовали в охране воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

В польском городе Щецин расположен штаб многонационального корпуса НАТО ”Северо-Восток”, который готов к выполнению своих функций в соответствии с положениями 5-й статьи Североатлантического договора в зоне своей ответственности в Польше и странах Балтии.

До этого Силы обороны оказали помощь Литве, выделив из своих запасов для укрепления восточной границы около 100 км колючей ленты. Также наблюдение за литовской-белорусской границей осуществляют эстонские беспилотники.