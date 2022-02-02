ФОТО И ВИДЕО | Алар Карис: война на Украине имела бы последствия и для Эстонии. Например, в сфере экономики и в виде потока беженцев

В данный момент прямой военной опасности Эстонии нет, но мы должны учитывать растущую военную активность на Украине, которая может иметь последствия и для Эстонии, сказали премьер-министр и президент.

Война на Украине поставила бы перед Эстонией ряд вызовов, например, в экономической области и в виде потока беженцев, отметил Алар Карис.

У нас есть план по защите населения. Мы находимся 30 лет в самом серьезном кризисе в сфере безопасности, сказала Кая Каллас.

Глава государства сделал реплику и по внутриполитической ситуации: "Правительство работает хорошо. Другой вопрос - как руководители партий ладят между собой. Неразумно тратить время и энергию на такие баталии, когда в стране нужно решать более важные дела", - сказал Карис.





Совет по государственной обороне является совещательным органом при Президенте Республики. В состав Совета входят председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне, председатель комиссии Рийгикогу по внешней политике, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции и командующий Силами обороны.