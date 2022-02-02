Убийство или несчастный случай? Госсуд обсуждает дело виновника ДТП на Сааремаа, унесшего жизни трех людей

В январе 2020 года Рейнарата отдали под суд как виновника ДТП, которое привело к смерти трех человек, но по необычной для такого дела статье, так как прокурор увидел в его действиях признаки убийства.

Прокурор Райнер Амур посчитал, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения гнал по встречной полосе на крайне большой скорости и тем самым создал цепочку событий, ход и последствия которой он уже не мог контролировать, а значит таким образом он одобрил все возможные последствия, в том числе и смерть других участников движения.

В марте 2021 года Пярнуский уездный суд признал Андреса Рейнарта виновным в убийстве и приговорил к тюремному сроку в 14 лет. Суд отметил, что если смотреть на дело объективно, то оно может из себя представлять как вызванную нарушением правил дорожного движения человеческую смерть, так и преступление с признаками убийства. Разница лишь в отношении к последствиям.

Суд посчитал, что Рейнарт сознательно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости и в опасном/запрещенном месте. Поэтому он должен был понимать опасность своих действий, посчитал суд.

Защита Рейнарта обжаловала приговор, и окружной суд уже квалифицировал дело не как убийство, а как нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое привело к смерти трех человек. Таким образом тюремный срок сократился с 14 лет до 10 лет и 8 месяцев.

Окружной суд отметил, что мужчина совершил нарушения сознательно, но тяжелые последствия он вызвал несознательно. По оценке суда, поведение обвиняемого перед совершением ДТП указывало на то, что он хотел обогнать передвигавшийся перед ним автомобиль, а не столкнуться с ним.

Прокурор Райнер Амур подал кассацию на решение окружного суда, и дело дошло до последней инстанции — Государственного суда. Госсуд выносит решение по уголовным делам спустя 30 дней после заседания по делу, но при необходимости может взять еще один дополнительный месяц для вынесения решения.

ДТП, унесшее жизни трех человек