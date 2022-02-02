Эстония продлевает пребывание целевого подразделения Сил обороны в Польше(1)
В ответ на просьбу Польши министр обороны принял решение продлить пребывание военнослужащих Сил обороны Эстонии в Польше до конца апреля. Целевое подразделение, отправленное из Эстонии, поддерживает Польшу в борьбе с гибридной атакой, исходящей от Беларуси, с помощью строительства пограничных заграждений и команды поддержки СМИ.
В настоящее время в Польше находится вторая ротация целевого подразделения, и до сих пор сотрудничество было успешным на всех уровнях.
”Польша является для Эстонии очень важным региональным союзником. Наше сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках различных организаций, становится все более тесным. Военнослужащие Сил обороны Эстонии и Кайтселийта отлично справились со своими задачами, и об этом свидетельствует также тот факт, что подразделение попросили остаться в Польше на больший период”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.
”В сегодняшних сложных условиях безопасности особенно четко вырисовывается, насколько важны взаимная солидарность союзников, готовность быстро реагировать и поддерживать друг друга практической помощью”, — добавил министр обороны.
Точный период пребывания дополнительных ротаций зависит от объема задач, согласованных на рабочем уровне. Размер и состав целевого подразделения остаются такими же, как и в первых двух ротациях. Основными задачами эстонского целевого подразделения останутся строительство и улучшение временного пограничного заграждения, а эстонская съемочная группа продолжит поддержку, выпуская аудиовизуальные материалы.