Эстония продлевает пребывание целевого подразделения Сил обороны в Польше

В настоящее время в Польше находится вторая ротация целевого подразделения, и до сих пор сотрудничество было успешным на всех уровнях.

”Польша является для Эстонии очень важным региональным союзником. Наше сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках различных организаций, становится все более тесным. Военнослужащие Сил обороны Эстонии и Кайтселийта отлично справились со своими задачами, и об этом свидетельствует также тот факт, что подразделение попросили остаться в Польше на больший период”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.