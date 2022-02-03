Министр ИТ: мы должны быть готовы к тому, что направленные против Украины кибератаки дойдут и до Эстонии

"Опасность военной эскалации в Украине значительно ухудшила ситуацию с кибербезопасностью и в нашем регионе, поэтому сейчас необходимо, чтобы руководители предприятий и учреждений задумались о безопасности систем ИТ и связи своих предприятий — сделано ли все необходимое для применения элементарных мер кибергигиены или что будет, если какая-либо система подвергнется кибератаке", — прокомментировал министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт.

Хотя Сутт и утверждает, что сейчас в Эстонии не были замечены кибератаки со схожим почерком, но все же нужно быть готовыми к ситуации, когда и эстонские инфосистемы и услуги подвергнутся атаке.

Заместитель гендиректора RIA Герт Аувяэрт отмечает, что предприятиям и учреждениям необходимо задуматься, что же будет, если какая-либо э-услуга не будет какое-то время работать или же если домашняя страница будет недоступна, так как кибератака может вывести из строя целую организацию.