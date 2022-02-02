О чем мечтают жители стран Балтии?

В исследовании СМИ, проведённом по заказу банка Luminor, впервые было проанализировано, как мечты и счастье изображаются в самых популярных новостных интернет-порталах, развлекательных СМИ, региональных и деловых изданиях в странах Балтии.

По словам главы подразделения маркетинга Luminor в Эстонии Мерилин Пундер, опрос позволил получить интересную информацию о том, что больше всего ассоциируется с мечтами в СМИ стран Балтии. "Если в эстонских СМИ мечты и счастье в основном ассоциировались со словом, описывающим время, то в Латвии мечты больше ассоциировались с жизнью, а в Литве — с работой".

Пундер добавила, что, согласно результатам опроса, мечты жителей Латвии и Литвы чаще, чем в Эстонии, имеют коллективный оттенок: больше упоминаются семья, дети и работа. "В то же время эстонские СМИ чаще ценят индивидуальность. Помимо слов "мечта" и "счастье", на первый план вышли слова "личность", "лидерство", "идеи" и "уникальность", — рассказывает глава подразделения маркетинга Luminor в Эстонии.

В прошлом году слово "мечта" упоминалось в эстонских СМИ в среднем 1220 раз в месяц, что значительно меньше, чем в Латвии и Литве — 2000 и 2700 раз соответственно. Напротив, в эстонских СМИ слово "счастье" использовалось чаще, чем у южных соседей: в среднем 1700 раз в месяц в Эстонии, 1350 в Литве и 1300 в Латвии.

На эстонских новостных порталах слова "мечта" и "год", согласно исследованию, использовались вместе чаще всего — около 14 000 раз. Популярным было также слово "человек", которое упоминалось более 10 000 раз с мечтами, а слово "жизнь" упоминалось около 8000 раз.

В соседней Латвии сочетание слов "мечта" и "жизнь" было самым популярным, их использовали вместе почти 8000 раз. Жители Латвии также часто связывают мечты с домом: в прошлом году эти два слова использовались вместе около 7000 раз. Кроме того, в латвийских СМИ также использовались слова "семья" и "отношения".