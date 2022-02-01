У берегов Эстонии на морском дне покоятся 88 опасных кораблей

Особенно опасными регионами являются Нарвский залив и полуостров Юминда.

Из 88 потенциально опасных кораблей исследовать будут десять, один из них — британский легкий крейсер Cassandra, который наткнулся на мину в 1918 году недалеко от Сааремаа.

"Согласно регистру, на корабле находилось более 1000 тонн топлива, сколько там осталось после взрыва мины станет известно после исследования. Судно располагается к западу от Сааремаа, где-то от 50 километров от национального парка Вилсанди, где зимуют очень редкие птицы", — рассказал Козе.

Исследование будет закончено летом будущего года, и тогда станет известно, необходимо ли произвести процедуру откачивания топлива с кораблей.