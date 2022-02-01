Грядет большая реформа: будут объединены два важных департамента

До ухода Рийгикогу на летние каникулы планируется передать в парламент предложение объединить Департамент здоровья и Департамент лекарственных средств, которые местами выполняют "одинаковые функции на одном и том же рынке".

Проводить слияние будет новый руководитель Департамента здоровья, конкурс на замещение этой должности в данный момент продолжается.

Предполагается, что объединенное ведомство сможет начать работу в начале следующего года.

По словам Мяндмаа, будет пересмотрены и задачи Института развития здоровья.

Канцлер пояснил, что государство хочет сократить дублирование в деятельности учреждений. По результатам проведенного в прошлом году по заказу министерства анализа речь обсуждается еще одна крупная реформа: объединение Инспекции труда и Департамента социального страхования. Но сейчас, по всей видимости, к ней приступать не будут.

Мяндмаа отмечает, что на планы проведения реформы могут повлиять такие важные обстоятельства, как коронакризис и обострение ситуации в сфере безопасности.

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