Потребители страдают: Департамент конкуренции недоволен производителем энергии из-за высоких цен на отопление в Таллинне

Согласно оценке Департамента конкуренции, в районах отопления Adven Eesti AS в Таллинне (Кесклинн-Пирита, Нымме и Пыхья-Таллинн), где отопление производится только из природного газа, отопительное оборудование не эффективно с экономической точки зрения и не отвечает ожиданиям потребителей, желающих покупать отопительную энергию по разумной цене.

Цены на отопление в данных районах очень сильно выросли, из-за чего Adven Eesti AS должен незамедлительно начать подготовку к объявлению конкурса на закупку отопления. Соответсвующее сообщение предприятие должно обнародовать не позднее 1 апреля 2022 года, сообщил департамент.

Конкурс должен гарантировать возможность использовать при производстве отопительной энергии альтернативный виды топлива, которые сделали бы цену отопления более выгодной. Желающим участвовать в конкурсе предпринимателям будут гарантированы равные условия, соответсвующие основам Закона о конкуренции и Закона о центральном отоплении.

Глава сферы маркетинга и коммуникаций Adven Eesti AS Марек Кахк подтвердил, что Департамент конкуренции сделал 28 января предписание в связи с организацией закупки отопительной энергии в сети центрального отопления Таллинна. Он добавил, что оно касается Кесклинаа-Пирита, Нымме и Пыхья-Таллиннн, потому что в этих районах, в зависимости от местоположения, отопление производится 100% на газе.

"Ситуация сложная, так как раньше это было экономически эффективное решение, но большой рост природного газа за последнее время сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы анализируем различные возможности того, что можно было предпринять для смягчения ситуации", — отметил Кахк.