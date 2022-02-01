Февральские счета за свет запаздывают. Eesti Energia объяснила почему

Как известно, правительство приняло пакет мер в связи с ростом цен на энергоносители, в рамках которого предусмотрена определенная компенсация бытовым потребителям повышение цен на электроэнергию.

Предусматривается, что государство компенсирует обычным потребителям ту часть счета, которая получается в случае, когда стоимость киловатт-часа превышает 12 центов.

Потребителю самому ничего делать не требуется. Продавец электроэнергии вычтет из счета превышающую потолок сумму сам.