Экономика
01.02.2022, 20:44

Февральские счета за свет запаздывают. Eesti Energia объяснила почему

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Хенри Мёльдер, Ärileht
ФОТО: Argo Ingver

В феврале Eesti Energia приступит к рассылке счетов за потребленную электроэнергию с 7 числа. Компания объясняет задержку необходимостью учесть в счетах введенную правительством компенсацию, что потребует дополнительного времени, пишет Ärileht.

Как известно, правительство приняло пакет мер в связи с ростом цен на энергоносители, в рамках которого предусмотрена определенная компенсация бытовым потребителям повышение цен на электроэнергию.

Предусматривается, что государство компенсирует обычным потребителям ту часть счета, которая получается в случае, когда стоимость киловатт-часа превышает 12 центов.

Потребителю самому ничего делать не требуется. Продавец электроэнергии вычтет из счета превышающую потолок сумму сам.

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