01.02.2022, 20:44
Февральские счета за свет запаздывают. Eesti Energia объяснила почему(2)
ФОТО: Argo Ingver
В феврале Eesti Energia приступит к рассылке счетов за потребленную электроэнергию с 7 числа. Компания объясняет задержку необходимостью учесть в счетах введенную правительством компенсацию, что потребует дополнительного времени, пишет Ärileht.
Как известно, правительство приняло пакет мер в связи с ростом цен на энергоносители, в рамках которого предусмотрена определенная компенсация бытовым потребителям повышение цен на электроэнергию.
Предусматривается, что государство компенсирует обычным потребителям ту часть счета, которая получается в случае, когда стоимость киловатт-часа превышает 12 центов.
Потребителю самому ничего делать не требуется. Продавец электроэнергии вычтет из счета превышающую потолок сумму сам.