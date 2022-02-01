На Ратушной площади столицы появится "Звезда надежды"

”Звезда надежды — это полный смыслов символ, в котором каждый найдет что-то близкое для себя, так как он указывает на ожидание и надежду, что холодная и тяжелая зима сменится солнечной весной. Лабиринт из елок — это хороший пример повторного использования. В центре лабиринта стоит главная ель столицы, а вокруг нее елки, из которых состоял волшебный лес. В дополнение к ним установлены маленькие елки, которые ранее украшали улицы Старого города”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, добавив, что в этот четверг начиная с 12.00 всех пришедших на Ратушную площадь в лабиринте будет ждать небольшой сладкий сюрприз.