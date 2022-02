О крушении парома "Эстония" снимут телесериал. Это будет самая дорогая драма в истории Финляндии

Паром "Эстония", шедший из Таллинна в Стокгольм , затонул осенью 1994 года. Сериал, созданием которого занимается стриминговый сервис C More, будет посвящен катастрофе и ее расследованию.

За съемки отвечают стриминговый сервис C More и продюсерская компания Fisher King. По словам Яни Хартикайнена, руководителя отдела драматургии и развития компании C More, бюджет составляет около 15 миллионов евро.