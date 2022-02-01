Центристы поставили Кае Каллас ультиматум: ждем от премьер-министра конкретных решений к вечеру среды

"Паритетные отношения являются залогом успеха работы правительства. Предложения другой стороны необходимо слушать и обсуждать, однако этот процесс не может длиться бесконечно долго — необходимо предпринимать конкретные шаги. Считаться необходимо не только с интересами партнера по коалиции. Необходимо также уметь учитывать ожидания общества и находить возможности для разумных решений. Это касается и тех случаех, когда предложение исходит не от партии премьер-министра.

Центристская партия сделала предложение с 7 февраля отказаться от паспортов вакцинации внутри страны и постепенно начать смягчать ограничения в течение этого месяца. Возможность для этого обеспечивает достаточный уровень вакцинации, большое количество переболевших и меньшая агрессивность штамма коронавируса омикрон по сравнению с предшествующими штаммами. Нагрузка на больницы и количество нуждающихся в интенсивном лечении сократились. Ряд стран отказывается от ограничений, эксперты все чаще говорят о том, что сейчас — правильное время начать смягчать ограничения.

Сегодня Партия реформ выразила готовность лишь частично принять наше предложение. Наше желание — чтобы требование предъявлять паспорта вакцинации распространялось бы на всех. Мы были готовы пойти на компромиссы, но, к сожалению, от нашего партнера по коалиции не последовало каких-то конкретных шагов. Напротив, в общественном пространстве вместо конструктивных предложения звучат неуместные обвинения. Это не способствует сохранению здорового рабочего климата в коалиции. Должность премьер-министра предполагает поиск решений и понимание своей ответственности. Постановка задач членам кабинета министров через прессу сюда не относится. Круг обязанностей и ответственность есть также и у премьер-министра. Центристская партия ждет от главы правительства конкретного решения к вечеру среды".

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